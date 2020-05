Hvem elsker vel ikke Kjetil Bjørnstads «Sommernatt ved fjorden»? En klassisk lied, men av vår egen tid, komplisert nok til å være interessant, enkel nok til å nynne på gaten.

Fiolinstjerne Guro Kleven Hagen elsker «Sommernatt ved fjorden», og inviterte Bjørnstad til festivalen sin, Valdres Sommersymfoni, for noen år siden. Bjørnstad svarte med å foreslå å skrive et verk for Hagen – han hadde, med god grunn, blitt bergtatt av Hagens talent. Resultatet er The Personal Gallery.