Christian Ringnes gir skulptur til Svolvær

Christian Ringnes betaler 22 millioner kroner for Jepp Hein-skulpturen.

Den danske kunstneren Jeppe Hein er mannen bak det nye landemerket i Svolvær i Lofoten. K O STORVIK

11 minutter siden

Investor og kunstsamler Christian Ringnes har nye prosjekter på gang. Nå har han investert i en stor skulptur av den anerkjente danske kunstneren Jeppe Hein. Skulpturen ble denne uken montert i Langåsparken i Svolvær. Kulturminister Abid Raja (V) avduker skulpturen lørdag 22. august

Gjennom selskapet Eiendomsspar AS planlegger Ringnes også å bygge et stort hotell i Svolvær. Han sier det er mange grunner til at han satser i Lofoten.

– Svolvær og Lofoten er blant de vakreste områdene i Norge. Det er liksom essensen av det norske, sier Ringnes.

Christian Ringnes har betalt 22 millioner kroner for Jeppe Hein-skulpturen i Svolvær i Lofoten. Olav Olsen

Fikk ikke plass i Ekebergparken

Han ble oppmerksom på Hein via sin kunstsamlervenn Christen Sveaas. I Norge er Hein mest kjent for den store fontenen Veien til stillhet på Kistefosmuseet ved Jevnaker.

– Jeppe Hein foreslo først en skulptur i Ekebergparken, men den var mye større enn de offentlige reguleringsbestemmelsene for parken tillater. Det kunstfaglige utvalget kunne derfor ikke innstille positivt, så det ble droppet. I Svolvær sa imidlertid et enstemmig kommunestyre ja til prosjektet, forteller Ringnes.

Det er fire-fem år siden han fikk ideen.

– Jeg gir bort skulpturen uten noen føringer. Og det er ingen koblinger til hotellene jeg eier der, sier han.

Kunstneren Jeppe Hein foran skulpturen i Svolvær i Lofoten. Kulturminister Abid Raja avduker skulpturen på lørdag. Kjell Ove Storvik

Fakta Jeppe Hein (46) Kunstner fra København som og bor og arbeider i Berlin.

Utdannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Arbeidet tidligere som assistent for den islandsk-danske kunstneren Olafur Eliasson, som har utsmykket Operaen i Oslo.

Arbeider med store kunstverk og skulpturer.

I Norge er han kjent for den interaktive fontenen Veien til stillhet» på Kistefosmuseet på Jevnaker.

Hans kunstneriske uttrykk befinner seg i krysningspunktet mellom konseptkunst, arkitektur og teknologi.

Er representert ved en rekke sentrale offentlige og private samlinger, inkludert museer som Tate Gallery i London, Centre Pompidou i Paris og Museum of Contemporary Art, Los Angeles, USA. Vis mer

Nye skulpturer til Ekebergparken

Ringnes sier videre at satsingen i Lofoten ikke innebærer en nedprioritering av arbeidet med Ekebergparken.

– Jeg har nettopp signert en avtale om en nye skulptur i Ekebergparken. Totalt er det tre nye skulpturen på vei inn i parken. Den ene skulle vært avduket i mai, men det ble utsatt på grunn av pandemien, sier Ringnes.

Han håper på ny avdukning i Ekebergparken våren 2021.

Aftenposten skrev før sommerferien at Ringnes nedjusterer aktiviteten i Ekebergparken. Fem fikk sluttpakke som følge av sviktende inntekter i Christian Ringnes’ øvrige virksomheter. Formidlingstilbudet til barn er lagt ned.

– Alle aktivitetene har vært ulønnsomme. Det kunne ikke fortsette, uttalte Ringnes til Aftenposten i juni.