Realitykjendiser dømt til fengsel for å ha filmet og delt sexvideo

To menn er dømt til fengsel i 90 og 30 dager for å ha filmet og delt en video av et samleie med en kvinne. Mennene har deltatt i en kjent realityserie.

Onsdag falt dommen i Oslo tingrett. Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

NTB

12. aug. 2020 11:44 Sist oppdatert nå nettopp

Hendelsen skjedde i april 2019, og onsdag falt dommen i Oslo tingrett skriver TV 2.

Kvinnen visste ikke om at hun ble filmet, ifølge tiltalen. Filmen skal først ha blitt lastet opp på Snapchat.

Ingen av mennene erkjente straffskyld, og begge opplyser at de ønsker å anke dommen.