Etter at bibliotekene måtte koronastenge er det mange flere som ønsker å låne ebøker.

– Vi kjøper nå inn mange flere, nye bøker til ebok-brukerne våre, med verdifull økonomisk støtte fra Nasjonalbiblioteket. Målet er å gi oslofolk et enda bedre e-boktilbud, både under koronasituasjonen og for framtiden, sier biblioteksjef Knut Skansen.

Appen støtter flere ulike e- og lydbokformater. Støtte for PDF i tillegg til epub muliggjør at lånerne kan lese rikt illustrerte barnebøker.

– Appen er enkel å ta i bruk. Det eneste du trenger å gjøre for å få tilgang til hele bibliotekets utvalg av e- og lydbøker, er å laste den ned, opprette en bruker og legge til lånekortet, forteller salgs- og markedsansvarlig i Bokbasen AS, Vera Haye Bjerga.

«Allbok fra Bokbasen finnes som app for både iOS og Android og kan lastes ned fra App store eller Google play. I tillegg til å kunne låne og lese bøker på telefon og nettbrett kan låneren også velge å lese bøkene rett i nettleseren på www.allbok.no», heter det i pressemeldingen.

Her opplyses det videre at folk som bruker eBokBib må merke seg følgende: Fra onsdag 1. april skiftes det til Allbok, og det vil ikke lenger bli mulig å låne nye bøker i eBokBib. Men lånerne kan lese ferdig det de allerede har lånt.