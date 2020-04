– Det er to hovedgrunner til den store nedgangen i solgte bøker. Det ene er at det er færre folk i bokhandlene, som gir mindre omsetning ut av butikk. Det andre er at bokhandlene har vært svært forsiktige med å bestille inn nye bøker, og heller selger ut det de har på lager.

Slik forklarer Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen, det store fallet i boksalget de siste ukene.