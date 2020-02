Scenenekt, rasisme, meningskorridor og journalistfrykt var blant temaene da Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning arrangerte debatt torsdag kveld om ytringsfrihetens vilkår i 2020.

Debatten var avspark for prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge 2020–2021», som gjennomføres av Fritt Ord i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning. Debatten fant sted torsdag kveld, dagen før kulturdepartementet skal legge frem en ny ytringsfrihetskommisjon.