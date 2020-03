13 år gammel bokelsker fikk uventet støtte etter hets

For et par uker siden opprettet 13 år gamle Callum Manning en instagramkonto der han la ut bilder og korte kommentarer om bøker han liker. Håpet var at rundt 20 eller 30 av venner eller familie ville følge kontoen og gi tilbakemelding.

I skrivende stund har den britiske tenåringen langt over 220.000 følgere. Det siste innlegget fikk over 50.000 likes.

Hva skjedde?

Enkelte av 13 år gamle Callums klassekamerater var ikke nådige da instgramkontoen dukket opp. I en gruppechat han ble invitert til, oppdaget 13-åringen hvordan han ble latterliggjort og angivelig ble kalt for en «trist særing».

– Jeg gråter ikke ofte, men dette er første gang på lenge jeg gråt, sier 13-åringen til PA, Storbritannias svar på NTB.

Også Callums 24 år gamle søster ble opprørt. Lørdag la hun denne meldingen ut på Twitter:

Kun timer senere hadde tusenvis av mennesker lagt igjen positive meldinger på tweeten og følgerskaren på brorens instagramkonto føk i været fra beskjedne 39 følgere til nå over 220.000.

Skjermdump, Instagram

– Folk så meldingen og tenkte «dette er ikke greit», og det er det ikke. Så begynte jeg å få haugevis av støttende kommentarer. Jeg synes det er veldig flott å se at det fortsatt finnes folk i verden som er greie, sier 13-åringen ifølge The Guardian.

«You»

Mest varmet det likevel å få støtte fra forfattere. Blant bøkene 13-åringen hadde omtalt, var «You» (nå en uhyre populær TV-serie på Netflix) skrevet av Caroline Kepnes. Kepnes tok direkte kontakt med 13-åringen via SMS. Også forfatterne Malorie Blackman og Matt Haig har vist sin støtte, skriver avisen.

Callums mor, Carla Landreth, sier helgens hendelser har snudd opp ned på gutten.

Fredag var han i tårer. Nå har selvtilliten vokst etter all støtten. – Vi er helt i sjokk. Dette har vært helt enestående.