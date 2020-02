Det er Dagens Næringsliv som har fått innsyn i konklusjonen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Etter at TV 2 først i tingretten ble dømt for ærekrenkelser mot hjernekirurg Per Kristian Eide, ble kanalen i november i fjor frifunnet i lagmannsretten, selv om frifinnelsen skjedde med flere kritiske kommentarer fra domstolen.