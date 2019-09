«Klubben har ikke tillit til at hun er i stand til å lede Morgenbladet inn i fremtiden», heter det i en skriftlig uttalelse fra Morgenbladets redaksjonsklubb.

I teksten som ble lagt frem for ledelsen onsdag ettermiddag fremmes det mistillit mot avisens øverste leder Anna B. Jenssen. Aftenposten kjenner til at uttalelsen ble vedtatt enstemmig i et klubbmøte onsdag ettermiddag. Både Jenssen selv, styreleder Amund Djuve og konsernsjef i avisens eier NHST, Hege Yli Ask, skal ha fått uttalelsen.