Exit er en serie som ifølge vaskeseddel, forhåndsintervjuer og åpningsbilde er basert på fortellingene til fire norske finansmenn. Kvartettens historier, utfyllende info fra andre kilder i pengemiljøet og noen grep med dramatisering er blitt til Adam, William, Jeppe og Henrik.

De fire voksne vennene er gode for hundrevis av millioner kroner, har fete klokker og enda dyrere biler, men er muligens de verste menneskene du har sett i en norsk serie noensinne. Kokainen laver ned, prostituerte blir nesten drept, koner føres bak lyset, barna overlates til au pair-er de ikke kan navnet på. Og bak stadig stivere glis leverer de utslitte fraser om at grådighet er bra og at rus og sexkjøp trengs for å «fjerne duringen av grått sosialdemokratisk helvete».