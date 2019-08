Digitale fotballspill som Fantasy Premier League med sine nesten seks millioner brukere, er blitt svært populære de siste årene. For tiden utvikles et lignende norsk konsept for musikk.

Fantasy Music Manager dukket første gang opp i en testversjon under bransjefestivalen Bylarm i Oslo i mars i år. Nesten 3000 personer prøvde spillet den gangen. Denne uken skal en oppdatert versjon av mobilspillet brukes under Øyafestivalen.