Asap Rocky har sittet varetektsfengslet i Sverige i flere uker, tiltalt for vold etter en hendelse utenfor en restaurant i Stockholm.

Artisten, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, har erkjent at han har slengt en 19-åring i bakken, og sparket og slått ham. Mayers holder fast ved at det dreide seg om selvforsvar.

Aktor har krevd seks måneders fengsel for Rakim Mayers. Forsvareren mener han bør frikjennes.

Fredag kveld kom nyheten om at den amerikanske artisten løslates i påvente av dom. Dommen mot ham vil bli avsagt 14. august.

Foruten Mayers, er to andre personer også tiltalt for vold mot 19-åringen. Disse to blir også løslatt.

Trump tilbød å betale kausjon

Rettsaken mot Asap Rocky har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

President Donald Trump har forsøkt å overtale svenske myndigheter til å løslate artisten, blant annet ved å tilby å betale kausjon. Trump har i tillegg henvendt seg direkte til Sveriges statsminister, Stefan Löfven. Löfven har her vært tydelig på at han utelukker forhandlinger med Trump om Rakim Mayers og hans fengsling.

Spesialutsending i retten

Det ble satt av tre dager til rettsaken denne uken. Trump sendte da en spesialutsending til Stockholm, for å være med i retten:

– Presidenten ba meg komme hit og støtte disse amerikanske borgerne, og vi jobber for å få dem tilbake så raskt som mulig, sa Robert C. O’Brien til nyhetsbyrået AFP første dag i rettssaken.

