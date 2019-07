Hørt mye om Area 51 i det siste? Her er det du må vite om fenomenet.

Har du sett og lest mye om «Area 51» de siste ukene? Et Facebook-arrangement har på kort tid blitt en sensasjon, med millioner av engasjerte.

Målet: Å invadere en amerikansk militærbase og finne ut om myndighetene skjuler romvesener.

Her er alt du trenger å vite om internettets ferieplaner, «stormingen av Area 51».

Hva er Area 51?

Area 51 er et myteomspunnet treningsanlegg i delstaten Nevada, og blir benyttet av det amerikanske luftforsvaret. Anlegget går under mange navn, men den offisielle tittelen er Nevada Test and Training Range, ifølge Time.

Amerikanske myndigheter benektet i mange år at anlegget eksisterte, før CIA innrømmet det i 2013, ifølge The New York Times.

Det er blitt brukt til å bygge og teste hemmelige spionfly, men har gjennom mange år vært forbundet med konspirasjonsteorier om utenomjordisk liv.

Siden 1950 har folk rapportert inn at de har sett UFO-er på militæranlegget, selv om disse har vist seg å være lys fra de hemmelige flyene.

Area 51 har også vært sentralt i amerikansk popkultur og er særlig kjent fra filmer som «Independence Day», og TV-serien «X-Files».

LAURA RAUCH / AP

Hva er den foreslåtte stormingen av Area 51?

De siste årene skal flere ukjente luftfartøy ha vært observert i militært luftrom. Det amerikanske forsvaret melder at de skal jobbe hardere for å etterforske rapporter knyttet til slike hendelser, ifølge Washington Post.

Dette har vekket oppmerksomheten hos mange internettdvelere. Facebook-arrangementet som på norsk kan kalles “Storm Area 51, de kan ikke stoppe oss alle”, er blitt en verdensomspennende sensasjon.

I skrivende stund har over 1,7 millioner brukere trykket meldt seg på arrangementet, som er ment å gå av stabelen 20. september i år. Ytterligere 1,3 millioner har meldt seg «interessert».

Hvorfor er så mange påmeldt?

Utallige memer og virale klikkvinnere under emneknaggen #StormArea51 florerer på sosiale medier. I tillegg er det lansert offisielle nettbutikker med egne «Storm Area 51»-sortiment, og forberedelsesguider til deltagerne har oppstått i hopetall.

Rapperen Lil Nas X er blant kjente personer som har slengt seg på trenden og har lansert en egen «Storm Area 51»-musikkvideo.

Medieviter Ida Aalen tror den populære trenden skyldes at Facebooks algoritmer fokuserer mer på å spre offentlige arrangementer nå enn før.

– Folk skriver ikke lenger statuser. Da satser Facebook på arrangementer i stedet, sier hun.

Hun tror ikke fenomenet «Storm Area 51» hadde blitt like populært hvis det tok utgangspunkt i et ordinært innlegg, bilde etter annet.

Aalen referer til «the dress», et bilde som gikk sin seiersgang på sosiale medier i 2015.

Eirik Urke

Hvordan reagerer det amerikanske forsvaret?

En ting er viktig å gjøre klart: Hele opplegget er en vits.

Arrangøren Jackson Barnes, kjent for å spre og popularisere memer på sosiale medier, har erklært at arrangementet er laget for moro skyld, og avviser at det finnes noe utenomjordisk på anlegget.

Likevel har den enorme responsen ført til at det amerikanske forsvaret har gått ut med en offisiell advarsel.

– Vi vil fraråde alle å prøve å ta seg inn på området der vi trener væpnede amerikanske styrker, sier talsperson i luftforsvaret Laura McAndrews til Washington Post.

– Det amerikanske luftforsvaret står alltid klare for å beskytte USA og landets ressurser, legger hun til.

Vil folk faktisk dukke opp for å storme militæranlegget?

Asbjørn Dyrendal er professor ved NTNU, og har blant annet skrevet boken Hva er konspirasjonsteorier som kom ut i år. Han mener at det som gjør at vitsen om area 51 slår an i stor grad handler om kulturell gjenklang.

– Area 51 har en lang forhistorie, sier Dyrendal.

Han forklarer at fenomenet dukker opp på radaren hos flere typer mennesker: de som synes dette bare er morsomt, de som tenker at de kan skape panikk hos myndighetene ved å fleipe om å storme Area 51, og de som oppriktig tror på teoriene om romveseneksperimenter.

NASA /Niel Armstrong / Reuters

Dyrendal tror at noen kan dukke opp på arrangementet, men at det definitivt er flest av dem som ikke vil gjøre det.

– Spørsmålet er hvor mange som tar dette alvorlig nok og bor nær nok. Slike ting treffer et nisjepublikum raskt gjennom sosiale medier. Da vil publikum handle impulsivt, og derfor får du denne store interessen. Men det øyeblikket man må ta konsekvensene er det færre som handler, sier han.

Dyrendal forteller at mange tror på konspirasjonsteorier på grunn av sosial tilhørighet – at vi tror det samme som folk rundt oss tror.

Han mener at det kan også handle om sosialt miljø og situasjon, og om man er disponert for å tro på enkle teorier, som romvesener, falsk månelanding og dommedag.

– De som tror mest på konspirasjonsteorier har minst tillit til verden rundt seg. De ser mønstre overalt, og skylder det som går galt på ond vilje, sier Dyrendal.