Men brettspillene var ikke døde – tvert om

– Brettspillenes død oppsto som en myte med inntoget av konsoll- og PC-spillene på 1980-tallet, men det skjedde aldri, sier gründer av Brettspillguiden.no, K. Remo Rehder, til NTB. Han legger til:

– Naturligvis vil det være en viss konkurranse når noe nytt skal finne sin plass i markedet, men i dette tilfellet er det ingen tvil om folk vil ha begge deler. Brettspill har en del unike karakteristika som ikke så lett tar seg bytte ut, så de har ikke bare overlevd, men øker stadig i både markedsmessig verdi og spredning.

Rehder forteller at det for Norges del kom en stor endring på slutten av 1990-tallet. Da oppdaget unge voksne hva slags spill som fantes i utlandet.

– Disse spillene bygget på helt andre prinsipper enn hva som var gjengs her til lands. Mange av familiespillene var laget for voksne, men med enkle nok regler til at de eldre barna kunne være med, i motsetning til spill som var laget for barn – men kalt familiespill.

Dette har ifølge brettspillentusiasten nå ført til at vi har hatt en generasjon som er vant til å spille brettspill med andre voksne. Og dette er fremdeles i vekst, samtidig som de yngre – som man tenker skal bli borte i skjermunderholdning – slett ikke blir det.

– Det lages flere og flere brettspill

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Outland, nisjebutikkjeden som er eksperter på brettspill og nerderelaterte hobbyer, kan bekrefte trenden.

– Vi ser at det lages flere og flere brettspill. De store forlagene lager mange nye spill, men vi ser også at mange populære brettspill utvikles via kickstarter-kampanjer. Et av dem er det populære Gloomhaven, som av mange regnes som verdens beste spill for øyeblikket, sier Jaroslaw Szczepanik, brettspillansvarlig hos Outland i Oslo, til Aftenposten.

Vanligvis er brettspill den tredje mest populære varen i butikken, og han forteller at det slett ikke bare lages kompliserte spill for kjennere.

– Vi ser et par klare tendenser. Noen av spillene som lages, er veldig kompliserte og laget for kjennere, men en like stor trend er spill som er laget for hele familien, samt såkalte samarbeidsspill og festspill, som kan spilles av absolutt alle, sier Szczepanik.

Har tusenvis av spill

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

På spørsmål om hvorfor noen spill inngår i jule- og påsketradisjonen, sier K. Remo Rehder videre:

– Jeg tror mange av «spilltradisjonene» som har oppstått, skyldes folks nostalgi og ikke minst «slapphet». Det krever en liten innsats å lære seg noe nytt. I tillegg så er vel mye basert på hva man har liggende på hytta, og derigjennom er det lettere å prøve å gjenskape gode minner enn å skape nye.

Brettspilleksperten vil slå et slag for å kjøpe med seg et nytt spill hver gang man skal tilbringe litt lengre tid på hytta.

– Så skal du nok se at tradisjonene endrer seg, fortsetter han – og avslører at for ham personlig funker det dårlig dersom noen tar frem et «Trivial Pursuit» fra 1987 på hyttetur, med et lass med utdaterte og uaktuelle spørsmål.

Selv kan han varte opp med spillmoro i alle sjangere og størrelser.

– Det er litt skummelt å innrømme det, men jeg har et sted mellom 4000–5000 forskjellige titler. 500–1000 av dem har jeg ennå ikke spilt.

K. Remo Rehders anbefalinger for julen: