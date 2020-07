Språkspalten: Vi kan se at Per Egil Hegge har vunnet. Rett og slett.

«Er det bare meg, eller er det flere «i forhold til» nå?» spurte en leser i innboksen her om dagen.

Hun er ikke den eneste.

Den legendariske språkspaltisten Per Egil Hegge ble kjent for at han tok på seg pavehatten og lyste «i forhold til» i bann.