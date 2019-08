Hanna Paulsberg under Oslo Jazz: Mildt sagt forfriskende

– Hun har tatt med seg en svensk trompetist i dag, så her er det bare å kose seg. Med disse ordene introduseres saksofonist Hanna Paulsberg, og det er så sant som det er sagt.

Nå er det riktignok lenge siden Magnus Broo ble tatt inn i bandet og forløste en kvalitet som allerede var til stede. Fjorårsalbumet Daughter Of The Sun balanserer det moderne og det melodiøse på finstemt vis. Paulsberg skal vært redd for at musikken skulle bli for fri den gangen trommeslager Hans Hulbækmo foreslo å ta med Broo. Den redselen forsvant fort, vil jeg tro.