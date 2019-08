Det er alltid mange avveininger når man skal skrive anmeldelser. Skal man la tvilen komme tiltalte til gode, ta høyde for at det er ting man ikke har forstått, heve seg over irritasjoner og fordommer, eller bare skrive alt rett ut, uten omsvøp?

Folk er tross alt skjøre, og kunstnere jevnt over mer enn andre. Dessuten er det vanskelig å lage film. Alt er vanskelig, og all kritikk er dypest sett en krenkelse. Dette kverner ofte i bakhodet. Men å være for snill er jo dumt. Sånn vil jeg ikke være.