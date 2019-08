En stadionkonsert i 2019 består av få tilfeldigheter, men i tilfellet Rammstein føles det gjerne ekstra orkestrert. Når publikum ankommer er Ullevaal Stadion ombygget til mørkt bykvartal inspirert av Berlin i mellomkrigstiden såvel som Fritz Langs Metropolis. og tre tårn ruver majestetisk over publikum, klar for å pumpe ut lyd, røyk og flammer i et tett regissert show. Tyskerne planlegger ikke mye jamming og jazzing, men desto mer HMS, metalsirkus og høy temperatur.

Det begynner likevel dempet til Rammstein å være med «Was ich liebe», den litt anonyme balladen som får ekstra liv som konsertåpner. Bandet går rett inn i venstrehymnen «Links 2–3–4», og de 30.000 på stadion responderer på det kontante, marsjerende drivet. Det er likevel ikke før «Sehnsucht» noen låter senere at Rammstein blir det konsertlokomotivet de kan være. Klassikeren fra 1997 er den kanskje mest vellykkede miksen av industriell rock og metal Berlin-bandet har laget, og i 2019 låter den som en oppsummering av det meste alle band med kjettinger og mascara har prøvd på siden. Stemningen tas med inn i «Mein Herz brennt», i mine ører bandets aller sterkeste låt, og mens solen gjør sin siste jobb for dagen gjør Rammstein siste foreberedelser til å lyse opp Oslo-natten.