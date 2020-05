Sofia Coppola lager TV-serie for Apple

Ifølge Variety kommer Coppola til å stå for både manus og regi når romanen The Custom of the Country fra 1913 skal smis om til en TV-serie. Serien skal vises på Apples strømmetjeneste.

Edith Whartons roman handler om en kvinne fra Midtvesten som flytter til New York. Her legger hun inn en stor innsats for å få innpass i sosietetskretser.

TV-serien blir Sofia Coppolas andre prosjekt for Apple TV Plus. Fra før er det kjent at den kommende filmen hennes, On The Rocks, med Bill Murray og Rashida Jones i to av rollene, skal slippes på plattformen.