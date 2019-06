Når har en nasjons styresett sklidd så langt vekk fra sitt demokratiske fundament at det ikke lenger er et fungerende demokrati? Regissør Petra Costa spør hvordan kan det skje. Hun forsøker å beskrive hva som har skjedd med det brasilianske demokratiet de siste årene.

For oss i det stabile nord har det vært vanskelig å forstå. Fra å være en fremgangsrik nasjon, som under «Lula» da Silvas regjeringstid løftet et tyvetalls millioner fattige opp i middelklassen, styrtet landet brått ut i et kaos som endte med den oppsiktsvekkende fengslingen av Da Silva og avsettelsen av hans etterfølger, Dilma Rousseff, ved riksrettssak.