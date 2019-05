Høy intelligens beskytter deg ikke mot «fake news»

Du har vel sett den påkostede dokumentarfilmen Unacknowledged på Netflix? Den handler om hvordan UFO-besøk skjules for befolkningen av kriminelle sammensvergelser. Helt siden 1950-tallet har disse kreftene faktisk klart å holde skjult at de har gjennomført et statskupp i USA, hevdes det, i fullt alvor.

Eller er du kanskje helt avvisende til den slags? Da har du vel heller latt deg fascinere av dokumentaren Jorden er flat på samme sted. Den handler om dem som tror at kloden er en rund, flat skive. Kanskje slo det deg at disse menneskene synes overraskende normale.