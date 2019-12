I en leilighet i Oslo går Maria Grazia Di Meo rundt med rykende talosanto. Hun forteller at det er for å skape positiv energi for intervjuet. På skrivebordet ligger det fem kortstokker med ulike krystaller oppå. I høst startet hun «Oslotarot», en privat virksomhet hvor hun tilbyr tarotkortlesninger.

– Jeg spår ikke folks fremtid. Dette er mer en slags coaching, hvor jeg bruker kortene til å bekrefte en situasjon hos klientene mine. Jeg vil hjelpe dem til å forløse blokkeringene sine og rådgi dem om hvordan de kan å nå egne mål, sier hun.