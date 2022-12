Bok om spiseforstyrrelser skaper debatt: – Skildrer sulten som noe positivt

Den svenske kulturredaktøren Sara Meidell deler sitt liv med spiseforstyrrelser i ny bok. Flere kritikere mener innholdet er problematisk.

Sara Meidell er kulturredaktør i Västerbottens-Kuriren i Sverige. Nylig ga hun ut boken «Ut ur min kropp» som handler om hennes spiseforstyrrelse.

Mina Madeleine Nystuen Journalist

8 minutter siden

– Jeg må jo ha respekt for folks tolkninger av boken min. Men hvordan de kan mene at det finnes noe lokkende eller romantiserende over det jeg beskriver, det har jeg vanskeligheter med å forstå, sier forfatter Sara Meidell til Aftenposten.

I selvbiografien «Ut ur min kropp» skriver Meidell åpent om anoreksien anoreksienEn psykisk lidelse som innebærer en intens frykt for å gå opp i vekt. Det er én av flere typer spiseforstyrrelser. hun har hatt i mange år. Hun skildrer sultens «søte rus», og at hun blir inspirert av andre selvsultende kvinner i historien.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn