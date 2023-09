Kultur Vin Det blir stadig mer vinprat: – Er du ikke interessert, må du si det

Har prat om vin erobret samtalene i vennegjengen? Trenden skaper irritasjon, men det finnes måter å unngå det på, mener ekspertene.

Publisert: 16.09.2023 22:51

Stearinlysene er tent. Maten står på bordet. Verten viser stolt frem en flaske av opphav det er åpenbart at man burde la seg imponere over. Glosene begynner å hagle. Det er ikke måte på hvor mye bærnyanser, mineralitet, eik, hanske eller såpe det er mulig å smake her. Enkelte himler kanskje med øynene, andre lytter iherdig.

Nordmenn er blitt mer opptatt av vin. Og med det følger en haug med gleder – men også en haug med sosiale kniper.