Tøyen-forfatter i «Mitt Oslo»: – Vi fattigfolk har holdt kjeft om dette

I seks generasjoner har familien bodd på Tøyen. Nå er Norges debuterende fattigdomsforfatter så sint at hun gråter. Boken, om mishandling, drap og tomt kjøleskap, har allerede vakt oppsikt.

Fra oppveksten i Kolstadgata skriver forfatteren også om familievold, selvmord, tung rus: – Folk flest aner veldig lite om innsida i en kommunal blokk, sier Anna-Sabina Soggiu.

14.06.2023 06:30

Barndommens boligblokk: «En kjendis for dårlige nyheter», skriver Anna-Sabina Soggiu i boken «Vi fattigfolk». Foran radene av kommunale leiligheter, stablet i åtte etasjer: Plutselig knytter hun nevene, med stemmen:

– I mange år jobbet jeg i sosialtjenesten. Og likevel, når jeg nå har skrevet om livet her, åpent, direkte, på brei Oslo øst-dialekt: Den økende fattigdommen setter meg ut. Ja, jeg er rasende, lei meg, forbanna. Samtidig. Et hovedpoeng er at fattigfolk må bli sinte på systemet, aldri på seg selv. Det er nemlig systemet, det vil si politikerne, som svikter. Det er ikke fattigfolka! Det ordet må vi ta tilbake, det er et hedersord. Fattigfolk har drøssevis av grunner til å være stolte. Enorm overlevelsesevne er én av dem. Jeg sa det, rett ut, i NRK.