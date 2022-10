Bokanmeldelse: Da krigen kom til Oslo øst

Roy Jacobsen slipper taket i bokens mest dirrende figur, den tvetydige motstandsmannen.

Hovedpersonene i «De uverdige» bor i Knud Graahs gate på Sandaker.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

6 minutter siden

Motstandsheltene fra krigen er ikke lenger hevet over kritikk og satire. Den ferske TV-serien «Gutta på skauen» skildrer en fiktiv gjeng som er både for feig og jovial til å få utrettet noe som helst. I boken «Hva visste hjemmefronten» hevdet Marte Michelet at mange motstandsfolk brydde seg lite om skjebnen til jødiske landsmenn. Hele tre bøker har drøftet hennes hypotese, og Michelet ferdigstiller i disse dager en ny versjon.

Motstandsmannen Erling i Roy Jacobsens nye roman har ingen av disse skavankene. Han er handlekraftig og bidrar til at jødiske naboer får flyktet til Sverige.