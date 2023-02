Bokanmeldelse: Eventyr for voksne

Salman Rushdies første roman etter det nær-fatale knivangrepet i fjor er en skuffelse.

Salman Rushdies nye roman er en bok som utvilsomt kan leses som en hyllest til fantasien, skriver vår anmelder.

18.02.2023 08:00

Etter å ha levd med en islamistisk fatwa hengende over seg i 33 år, fikk Salman Rushdie gradvis et mindre sikkerhetsoppbud rundt seg – og trodde kanskje at han endelig kunne begynne å leve som normalt igjen.

Men så ble han angrepet og knivstukket i august i fjor. Angrepet kom ut av det blå, på et bibliotek i New York, der han ble intervjuet på scenen. Knivskadene førte blant annet til at han mistet synet på det ene øyet og førligheten i en arm.

