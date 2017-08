Oslo fagottkor vant Stockholm Pride

– Vi er utrolig stolte og takknemlige for den mottagelsen vi har fått, og at juryen satte pris på vår korsang i paraden, er en herlig rosa fjær i hatten, sier annentenor og pressetalsperson Thomas Nordvik Strandberg i Oslo fagottkor.

En gruppe på mellom ti og femten høyreekstreme prøvde å stoppe lørdagens homoparade i Stockholm, som besto av i alt 45.000 deltagere. Ifølge Oslo fagottkor ble flere av de høyreekstreme pågrepet i nærheten av deres flåte i paraden.

– Dagen i dag, der vi selv fikk oppleve at noen ønsket å sabotere feiringen, understreker hvor avgjørende det er å feire pride og minner oss om hvor viktig det er å fortelle hverandre at alle mennesker er like mye verd, sa Strandberg.