Jeg er glad statskanalen prøver å dokumentere hvordan det er å være homofil i Norge. Programleder Gisle Gjevestad Agledahl uttrykker i TV-serien Jævla homo at han ikke er helt komfortabel med egen seksualitet, og det med god grunn, ifølge NRK: Det er vanskelig å være homo.

Serien møter og ufarliggjør forskjellige uttrykk for homofili på en fin måte. Det pirkes med rette i overflaten på den stygge selvmordsstatistikken blant homofile.

Men det totale bildet NRK tegner av homofiles levekår, står i sterk kontrast til virkeligheten.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe

Jeg applauderer programlederens åpenhet om egne såre følelser. Det er modig og bra. Mange av oss har vært der Agledahls dannelsesreise starter. Også jeg.

Jeg trenger ingen «homo-familie»

Ung, usikker og på mer eller mindre desperat jakt etter egen identitet i kaoset av stereotypier og merkelapper. Da er det er normalt å ville distansere seg selv fra klanen: Jeg er jo vanlig, jeg er meg selv, jeg trenger ingen «homo-familie». Man kritiserer de mest synlige homofile. Det vanskeliggjør identitetsjakten.

– Det var jo gøy, men jeg vil helst ikke bli sett her, sier Agledahl etter et besøk på homoklubben Elsker.

Det er heteroenes skyld

«Jævla homo» er et populært skjellsord i norske skolegårder. En holdningsrapport fra 2013 sier en av fire heterofile menn synes homofile er frastøtende. At tallet har gått markant ned siden forrige undersøkelse, nevnes ikke.

I realiteten grøsser stadig færre heterofile menn av tanken på homosex. Bare ikke på NRK.

Agledahl lager også egen «forskning» på Karl Johan. Publikum bes om å beskrive ham ut fra hva slags kjønn kjæresten hans oppgis å ha. Resultatet er like mye en bekreftelse av heterofile stereotypier som homofile. På NRK blir det en del av Agledahls lidelseshistorie.

– Jeg har håpet det vanskelig bare var i hodet mitt, sier programlederen og konstaterer raskt det motsatte.

Angsten knyttet til egen seksualitet og identitet skyldes ytre faktorer.

«Svenske tilstander på Grønland»

Hånd i hånd med en kjent youtuber går Agledahl rundt og rundt på Grønland og får «rare blikk» fra forbipasserende. Det krampaktige forsøket på å bekrefte programlederens fordommer er først og fremst en grov stigmatisering av folk på Grønland, og et syltynt bevis på at heterofile menn misliker homofile.

I fem år har jeg har tråkket rundt på Grønland, hånd i hånd med kjæresten min, i håp om at noen skal se rart på oss eller slenge med leppa så jeg kan sette skapet på plass. To ganger har jeg fått gebrokken respons fra ikke etnisk norske menn: «Stå på, gutter»!

Men NRK har funnet den berømte nålen i høystakken. En rusten gammel nål i en ellers ganske gyllen og blank høystakk.

Den store levekårsundersøkelsen fra 2013, den mest omfattende forskningen gjort på LHB-personer i Norge noensinne, slår i all hovedsak fast at homofile i Norge har det veldig bra.

Den gjennomsnittlige homoen eller heteroen har nokså like liv. Like lite blind vold, like lite trakassering, like mye lykke, like mye kjærlighet. Og alle piler peker bratt i riktig retning. Denne virkeligheten glimrer med sitt fravær i Jævla homo.

Virkeligheten NRK ikke vil vise

Det finnes stygge tall. Selvmord er for eksempel mer utbredt blant homofile. Men dette kan ikke lastes heterofile menns holdninger til homofile alene.

Mange mener det også skyldes minoritetsstress: At homofile (minoriteten i dette tilfellet) har en indre frykt og angst for at livet som homo er vanskelig. At dette stresset påvirker gruppens psykiske helse og videre selvmordstatistikken.

Dette er ikke kontroversielt og burde vært problematisert i «Jævla homo».

Om NRK og Gisle Agledahl ikke bidrar til å forsterke dette stresset, står de i hvert fall på barrikadene for å bekrefte og opprettholde det.

Anti-homo-helt

Programskaperne er fanget i den vanskelige konstruerte virkeligheten. Uten den, ingen skurk, ingen å redde, og ingen helt i Gisle Agledahl.

Jeg vil nødig ta fra ham retten til egen virkelighetsoppfatning, men representativ er den ikke. Hvis målet var å redde liv, burde NRK latt være å legge mer ved på bålet, snakket høyere om alt som er bra, og fokusert på dem som virkelig har problemer med legning eller kjønnsidentitet.

Det gjelder ikke unge, hvite, ressurssterke menn i Oslo sentrum.