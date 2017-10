Skal dette bildet være fra Oslo?

Jeg så bildet første gang på siden for byen Oslo på Facebook. Det er noen år siden nå.

Skjermdump

Jeg var naturlig nok overbevist om at bildet ikke var fra Oslo. Jeg prøvde et omvendt bildesøk på Google, og oppdaget at bildet også ble brukt til å illustrere Oslo på en rekke nettsteder som tilbyr reiserelaterte tjenester.

Skjermdump

Jeg fant ikke andre bilder av stedet med riktig stedsangivelse. Men jeg fant bildet postet på hjemmesidene til microstockbyrået Shutterstock.

Fakta: Microstockbyråer Microstockbyråer er nettbaserte fotobyråer som lar alle som vil poste bilder for salg - både profesjonelle og amatører.

Fotografene tekster bildene selv

Bildene selges stort sett videre til lav pris.

Det finnes et utall slike byråer. Blant de meste kjente er Shutterstock, Istockphoto og Fotolia.

Fotografen hadde kalt bildet «fargerike hus på kysten av Oslofjorden». Jeg prøvde å finne ut hvor bildet var tatt ved å sjekke noen småsteder langs Oslofjorden på Google Maps, men ingenting lignet. Jeg antok at bildet var feilmerket av fotografen, men slo fra meg å finne riktig sted.

Skjermdump

– Noen som vet hvor bildet er tatt?

I det siste har Facebook begynt å dytte bildet på meg igjen. «Se hva vennene dine har gjort her: Oslo», står det under bildet av husene. Nei. Jeg vil heller vite hvor bildet er tatt.

Jeg tipper at noen jeg kjenner vet hvor bildet er fra – så jeg legger det ut på min egen Facebookside og spør. Tipsene går i retning Vestlandet – kanskje Sunnmøre?

En venn finner et annet bilde av de samme husene, tatt av fotografen Jørn Allan Pedersen.

På bildedelingstjenesten 500px hadde han markert bildet som tatt litt øst for bygden Feios i Vik kommune i Sogn og Fjordane. Men en tur i nabolaget med Google Maps viste ingen fargerike hus i sjøkanten. På Pinterest dukker bildet opp med stedsangivelsen «Gudvangen», men det ser heller ikke ut til å stemme med terrenget.

Speiderne kommer til unnsetning

Pedersen har et fotokurs på nettet, hvor han bruker bildet som illustrasjon. Jeg legger inn et spørsmål om hvor det er tatt, men får ikke svar.

Men som fotograf har han har selvsagt en Facebookside også. Der finner jeg bildet. Med stedsangivelse: «Kaupanger, juni 2014». Så søker jeg etter «hus sjøen kaupanger» og lignende i Googles bildesøk, i håp om at husene skal dukke opp på et bilde med mer spesifikk stedsangivelse.

Kaupanger speidargruppe blir redningen. I forbindelse med en invitasjon til en padletur er husene avbildet, med teksten: «Speidarane padlar frå Amla og ut til Holm». Jeg antar at bildet er tatt ved startpunktet, og beveger meg fra Kaupanger mot Amla på Google Maps.

Bingo!

Der er husene. Bildet er fra tettstedet Amla rett øst for Kaupanger, inne i Sognefjorden.

Google

Hva sier fotografen?

Jeg kan resonnere meg frem til at bildet har endt opp som illustrasjonsfoto for Oslo fordi fotografen har oppgitt feil stedsnavn på Shutterstock (og Fotolia). Men hvordan har det skjedd?

Hos Shutterstock ser jeg at fotografen kaller seg djv-photo og er fra Tyskland. Men der er det ingen kontaktinformasjon.

Men det er vanlig at fotografer bruker samme alias på flere nettsider. Et søk etter «djv-photo» leder meg til en lovende Facebook-side. Det viser seg at djv-photo er et par – Julia og Daniel – som spesialiserer seg på bryllupsbilder internasjonalt. Jeg spør via Messenger om de er identiske med «djv-photo» på Shutterstock.

Det bekrefter de. Når jeg forteller hvorfor jeg spør, er svaret:

– Dette var tilbake i 2012. Vi reiste ut fra Oslo denne dagen. Vi reiste langt, og endte opp på et lite hotell i Vinje. Vi reiste med buss og ferge, blant annet til Borgund stavkirke i Lærdal, og med ferge på Sognefjorden. Vi fikk tekniske problemer og mistet backupen av bildefilene, så vi fikk problemer med å plassere alle stedene. Vi må ha trodd at dette bildet var tatt i nærheten av Oslo da vi la det ut.

– Det er rett og slett en kombinasjon av menneskelig og teknologisk feil, forklarer fotografduoen – via Facebook Messenger.

(Facebook er blitt forelagt problemstillingen via et norsk kommunikasjonsbyrå, men har i skrivende stund ikke svart på henvendelsen.)