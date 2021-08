TV-anmeldelse: «Ted Lasso» gjør fotball morsomt

Den amerikansk treneren Ted Lasso leverer bløte vitser i engelsk fotball. Det blir overraskende komediesuksess.

Jason Sudeikis, Brendan Hunt og Nick Mohammed spiller hovedrollene i fotballserien «Ted Lasso» på Apple TV+. Ted Lasso er den amerikanske treneren som har overtatt den fiktive klubben AFC Richmond.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

Kan drama om fotball bli suksess? Historien vil benekte dette, selv om godbiter som Bend it like Beckham og norske Heimebane har frydet et bredt publikum. Fotball gjør seg best live eller i dokumentarform. Når dette lukkede miljøet skal brettes ut i fiksjon blir det ofte klein staffasje for historier vi kunne sett gjort bedre i andre miljøer.

Den amerikanske komedien Ted Lasso er derfor en overraskende suksess.

