Arkitekter krever omkamp om Regjeringskvartalet

Saken oppdateres.

Mandag leverte Team G8+ inn en formell klage til Statsbygg. Arkitektfirmaet krever ny konkurranse eller disking av vinneren, melder NRK.

Bakgrunnen for klagen er at arkitektene i Nordic Office of Architecture, som vant konkurransen om Regjeringskvartalet, også laget reguleringsplanen for området.

I september vant Team Urbis konkurransen om å få utforme det nye Regjeringskvartalet. Nordic Office of Architecture er en del av Team Urbis. Kontrakten er verdt mellom 500 millioner og én milliard kroner.

Erling Dokk Holm, som er førsteamanuensis i byutvikling ved Høyskolen Kristiania, var rådgiver for en av de andre deltagerne i konkurransen.

I begynnelsen av oktober skrev han i et debattinnlegg i Aftenposten at Nordic Office of Architecture ved å være med å lage reguleringsplanen for området «utviklet et nært forhold til byggherren – altså Statsbygg», og at arkitektkontoret satt igjen med mer informasjon enn konkurrentene.

Går hardt ut mot Statsbygg

NRK har fått tilgang til klagen og deler av klagegrunnlaget. Der hevedes det blant annet at Statsbygg har brutt regelverket om offentlige anskaffelser, og at de lot vinnerlaget være alene om informasjon som ga dem fordeler i konkurransen.

Foruten Nordic Office of Architecture, består Team Urbis av Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Haptic Architects, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen og AS Scenario interiørarkitekter.

Forventet byggstart er i 2020, og Regjeringskvartalet vil tidligst stå ferdig i 2025.

Statsbygg: – Har vært åpne hele veien

Kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg sa til Aftenposten tidligere denne måneden at det i juli 2016 ble sendt inn et spørsmål til Statsbygg om Nordics habilitet.

I svaret, som ble gjort tilgjengelig for alle konkurrenter, ble det vist til anskaffelsesforskriftens paragraf 3–8 som sier at oppdragsgiver kan motta råd fra aktører med økonomiske interesser, dersom det skjer på en måte som ikke utelukker konkurranse.

– Vi har hele veien vært åpne om Nordic og andre aktørers deltagelse i forarbeidet til konkurransen. Det er et ønske at firmaer som er med i tidlig fase, skal ha mulighet til å delta i senere faser, som arkitektkonkurransen. Det er fordi at det skal være mulig å rekruttere riktige ressurser i tidlig fase. I tillegg viser juridisk praksis at det skal mye til for å utestenge noen på slikt grunnlag, sier Weiby.

Nordic fungerte som en rådgiver for Statsbygg under utarbeidelsen om planreguleringen, ifølge Weiby. Bestemmelsene om byggenes volum og høyde er beslutninger som er blitt tatt av departementene og regjeringen.

Aftenposten har ikke lykkes med å komme i kontakt med Pål Weiby i Statsbygg mandag.

Avhengig av at ting går etter boken

Lars Haukeland i LPO arkitekter er talsmann for G8+, og understreker at klagen ikke handler om å være dårlige tapere.

– Vi er vant med konkurransesituasjoner og at ting går riktig for seg. Da vi leste juryrapporten, var det noen ting vi stusset veldig på, og derfor ba vi om innsyn, sier Haukeland.

Klagen skal blant annet gå ut på at Statsbygg har brutt regelverket om offentlige anskaffelser, at vinnerlaget fikk informasjon som ga dem fordeler i konkurransen og at flere jurymedlemmer var inhabile, ifølge NRK.

– Hele byggebransjen, og særlig arkitektbransjen, er avhengige av at ting går riktig for seg, sier Haukeland.

Dersom klagen tas til følge, kan det få konsekvenser for arbeidet med Regjeringskvartalet, som i verste fall kan måtte utsettes.

Nøyaktig hvor langt Team G8+ er villige til å gå med denne prosessen, vil ikke Haukeland si noe om nå.