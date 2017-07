Sommertoget ruller gjennom Norge: – Det er ganske varmt, men det gir god stemning

I Braskereidfoss i Våler kommune bestemte ordfører Lise Berger Svenkerud (H) seg for at det skulle gjøres gjennom fokus på fjærkre – eller nærmere bestemt i kyllingkostymer:

– Det er ganske varmt, men det gir god stemning. Fjærkre er viktig for kommunen vår, ler Lise Berger Svenkerud.

Sammen med flere andre kyllingbønder møtte hun torsdag opp i et heldekkende gult kyllingkostyme for å hilse Sommertoget velkommen.

– Det er utrolig morsomt at Sommertoget tar turen innom her. Dette er en god måte å vise frem stedet, og god selvmedisin – vi ler mye her.

– Oslo er mer enn bare Aker brygge

Etter tre uker på skinner langs Norge, ruller Sommertoget i dag inn til hovedstaden og da Grorud stasjon (se ruteplan nederst i saken).

– Vi vil vise at Oslo er mer enn bare Aker brygge og Tjuvholmen. Grorud er en bydel med egen identitet, og den kan identifisere seg med andre byer og tettsteder, sier Thomas Hellum, som er prosjektleder for Sommertoget.

Hver formiddag i sommer, utenom søndag og mandag, ruller Sommertoget ut på en ny dagsetappe gjennom deler av Norge:

I løpet av åtte uker skal NRK-toget innom 17 fylker og stoppe ved 40 stasjoner.

– Vi er ikke så mange, men vi er veldig trivelige

Torsdag fikk Aftenposten være med Sommertoget på strekningen Elverum til Kongsvinger – hvor Braskereidfoss, Våler, Flisa, Kirkenær, Goverud og Kongsvinger fikk sine 10 minutter med oppmerksomhet.

I Braskereidfoss, med rundt 240 innbyggere, hadde noen hundre møtt opp for å ta imot toget. De fremmøtte hadde allerede varmet opp i en times tid med jubel, mat og musikk fra trekkspillbandet «5 om dagen» da Sommertoget rullet inn på stasjonen.

– Det er gøy med alle folkene og spennende med det store toget, sier Inger Sofie Libekk (7) til Aftenposten.

Hun er på besøk hos bestemor sammen med søster Ella Marie (4) og pappa Knut Erik (38).

– Braskereidfoss er et fint sted å bo – vi er ikke så mange her, men vi er veldig trivelige og det vil vi gjerne vise frem, forteller bestemor Inger Kristoffersen (75).

70 fastboende – 300 møtte opp

Og slik har det vært siden Sommertoget rullet ut i slutten av juni: Jo mindre plassen NRK besøker er, jo mer engasjement og flere mennesker møter frem.

– Som i Bjorli – der bor det 70 fastboende, men det møtte opp over 300 personer da vi stoppet der i starten av juli, sier prosjektlederen.

Han forteller at det var stor spenning om hvordan folk kom til å ta imot toget.

– Vi har kameraene, men det er folket som lager programmet. Det er rett og slett imponerende å se folkeoppmøtet og varmen de gir oss. De vil alle vise frem hvor fint de har det her – på sitt sted.

– Vi er her for Fantorangen

Blant de tusenvis som møter opp for å hilse på Sommertoget, er en stor del der for å hilse på barne-TV-helter:

– Jeg gleder meg sånn til å møte dem!

Det forteller Lilja Kvalø Smedtorp (3). Sammen med mamma Camilla (37) har de tatt turen til Kongsvinger stasjon med et klart mål: Møte Fantorangen og Perla.

– Vi har til og med oppkalt en høne etter Perla, sier mamma Camilla og forteller at familien skal prøve å holde seg våken til «Sommeråpent» går på skjermen torsdag kveld fra byen deres.

En folkefest

På veien mot Flisa hadde flere stilt seg opp langs toglinjene for å hilde på toget med flagg og vink.

– Dette er jo en folkefest! Det er så artig at NRK har tatt turen hit. Jeg synes egentlig de kan komme en gang i uken, ler Wenche Skajem Øvre (64).

Hun bor i Flisa, og synes det var på tide at statskanalen kom seg til innlandet for å lage sommerunderholdning.

– Vi har jo så mye fint her! Jeg har fulgt med på de forrige sommerkonseptene, så nå var det fint at også vi kan vise oss litt frem. Jeg er spent på hvordan de skal toppe dette til neste år.

Fakta: Sommertoget og Sommeråpent 2017 NRK har chartret et eget tog fra NSB og et helikopter som følger toget mens det kjører.

For å dekke hele landet har NSB jobbet i et år med å finne kjøreruten for Sommertoget.

Om bord finnes kontrollrom, redigeringsrom, kontor, egen scene og sovevogner. 63 personer jobber med produksjonen av programmene.

Toget vil kjøre i øst og i sør og i vest og på Nordlandsbanen.

Hver dag ruller toget mot en ny stasjon etter at Reiseradioen går av luften.

Dette blir til minutt for minutt-sendingen på ettermiddagen. Det klippes så ned til en halvtimes oppsummering av dagens togtur som sendes etter Dagsrevyen.

Selve Sommeråpent-sendingen sendes klokken 21.30 fra stasjonen toget står på.

Denne uken er det Silje Nordnes og Christian Strand som er programledere for Sommeråpent.

Mest populære strekning – til nå

Tall fra NRK viser at det er strekningen Steinkjer til Åndalsnes som har hatt flest seere på «minutt for minutt»-sendingen på ettermiddagene. De fem mest sette strekningene, frem til nå, er:

Dombås–Åndalsnes: 112.000 seere Steinkjer–Hommelvik: 104.000 seere Åndalsnes–Vinstra: 103.000 seere Oppdal–Dombås: 90.000 seere Rognan–Mo i Rana: 88.000 seere

I gjennomsnitt har disse programmene hatt 68.000 TV-seere.

Denne interessen gjenspeiler seg også i seertallene for «Sommeråpent» hvor sendingen fra Åndalsnes er mest sett med over 600.000 seere etterfulgt av Dombås med 587.000 seere.

De 16 første «Sommeråpent»-programmene har hatt gjennomsnittlig 474.000 seere, et seertall som er litt lavere enn fjorårets «Sommeråpent» på samme tid.

Underholdning til vanns

I fjor var det «Skibladner» som huset Sommeråpent på en ukes sommertur på Mjøsa. Dette ble også vist frem minutt for minutt.

I 2015 og 2013 gikk NRK om bord i det gamle hurtigruteskipet MS «Sjøkurs». Da seilte de langs kysten og laget radio- og TV-sendinger sommeren gjennom fra 40 ulike steder.