En mysteriehule

Sandra Mujingas Solo Oslo-utstilling kan gi et hint om hvor det nye Munchmuseet har tenkt seg.

Det er vanskelig å ikke la seg fascinere av Sandra Mujingas skapninger. Men hva de egentlig skal forestille forblir et mysterium. Tolke får du gjøre sjæl, synes Munchmuseet.

Nå nettopp

Du vet den følelsen når du befinner deg et sted der TV-en står på og du ikke klarer å se vekk? Uansett hvor uinteressant det som vises på skjermen er.

For eksempel går en reprise av et skirenn du aldri brydde deg om i utgangspunktet, og likevel vandrer øynene mot skjermen, der de et kort øyeblikk fester seg, før du river blikket til deg bare for at det igjen skal søke mot skjermen det sekundet du ikke lenger er på vakt.