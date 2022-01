Karpe-dokumentar tar for seg konsertene som «nesten kostet dem karrieren og vennskapet»

Ikke før har Karpe lansert sitt eget filmprosjekt, kalt «Omar Sheriff», før det vanker tilskudd til nok en dokumentar – kalt «Chirag & Magdi».

De to regissørene Tommy Gulliksen og Erik Treymann har fått halvannen million kroner i tilskudd fra Norsk filminstitutt til dokumentaren , som sies å handle om «kjærlighet, karriere – og Karpe».

Den følger de to rapperne gjennom de to dramatiske årene der de investerer alt av penger og tid i et omfattende show som skal fremføres for 100 personer i deres nyinnkjøpte eiendom Festiviteten i Skien.

«Prosjektet skulle være tidenes gave til fansen og en kreativ oppvåkning etter 20 år som artister, men kostet dem nesten karrieren og vennskapet», heter det i produksjonsselskapet Oslo Pictures' omtale av «Chirag & Magdi», som har et totalbudsjett på nær 4,7 millioner kroner.

Gulliksen har tidligere laget både kritiske samfunnsdokumentarer så vel som musikkdokumentarer som «Når knoklene blir til gelé» om Raga Rockers. Treimann har laget en rekke musikkvideoer, blant annet for Kvelertak, Lars Vaular og Susanne Sundfør.

Tidligere har Karpe stått bak den svært godt mottatte filmen «Adjø Montebello» (2017), en miks av konsertfilm, dokumentar og fiksjon med regi av Thea Hvistendahl. Nylig meldte gruppen at de er på gang med prosjektet «Omar Sheriff» , beskrevet som et filmatisk univers og med Kavar Singh på regi.

Gjennom flere ulike korte videoer i en «ustoppelig loop» blir flere sanger som blant annet «Salmalaks», «Kenya» og «Iboprofen» presentert, melder TV 2.