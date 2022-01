Mørkt om morsrollen

Highasakite byr opp til konseptuell technodans.

Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu slipper det andre albumet med bare de to som Highasakite.

Highasakite er tilbake! Et av landets sterkeste popband fra de siste ti årene, med en god slump priser og utsolgte turneer under beltet. Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu, som har vært medlemmene siden det mye omtalte bruddet i 2017, disker nå opp med et slags psykologisk konseptalbum.

Hvis du synes det høres lite tiltalende ut, kan jeg berolige deg med at dette i tillegg er en samling svært stilige låter.