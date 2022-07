Publikum drikker mye øl og har endret smak, melder festivalene: – Mange har overtenning.

Den første post-pandemiske festivalsommeren er godt i gang: – Mange av de vanene og normene man er vant til fra 2019, er ikke der lenger.

Festivaldeltagerne har vært øltørste denne sommeren.

27. juli 2022 15:24 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Folk er litt mer søkende nå tror jeg, enn de var for fem år siden, da de bare ville høre på EDM og rap.

Det er blant tendensene Toffen Gunnufsen har merket seg i årets festivalsesong. Festivalveteranen kjenner publikumet godt etter mange år i bransjen og er nå sjef for Slottsfjellfestivalen i Tønsberg.

Gunnufsen forteller at festivalgjestene som alltid er øltørste og feststemte. Men er det noe som er annerledes enn før pandemien?

Aftenposten har snakket med tre festivaler, som ser noen nye trender: Publikums smak ser ut til å være i endring. Ølsalget går så det suser. Og særlig én gruppe har litt overtenning.

På festival for første gang

Mange av de som ble voksne under pandemien har aldri vært på festival før. Det merker Trænafestivalens sjef Viggo Randal godt på energinivået deres.

– Festivalpublikumet pleier å være litt utagerende, uansett år. Men det er jo litt sånn at du plutselig har to-tre årskull som aldri har gått på festival før og ikke vet hva det her er, nesten.

Tons of Rock er Norges største festival.

Guro Furunes Pettersen, bookingsjef på Vinjerock på Eidsbugarden i Jotunheimen, forteller om det samme.

– Det er helt klart at mange har hatt sitt første møte med festival nå. Mange har overtenning første gang, sier Pettersen.

Hun forklarer at festivalgjengerne ikke nødvendigvis har den samme kunnskapen om vaner og normer som før.

– Sånn som for meg, hvis jeg skal inn på en konsert, kommer jeg ikke fem minutter før den begynner, sier hun.

Videre peker hun på at konserter og festivaler igjen er blitt viktige sosiale arenaer.

– Det er igjen en plattform for å se og bli sett. Og det skravles en del på bakerste rad.

Imidlertid har gjestene på både Træna, Vinjerock og Slottsfjell overveiende oppført seg pent.

– De har vært gode og snille og tatt vare på hverandre, understreker Pettersen.

Nordmenn slår an

Ifølge Gunnufsen har norske artister vært publikumsfavoritter i år. Mange av disse er popartister som er mye å se på TV og radio.

– Jeg tror det spiller inn at folk har sett dem live før. En del utenlandske band har ikke spilt i Norge på en stund, og de streames kanskje mye, men det er ikke det samme som at de har mange fans her, sier han.

Pettersen trekker også frem de norske artistene.

– Det er utrolig mange dyktige musikere og artister i Norge, og det de leverer fra scenen etter to år med pandemi er utrolig å se på. Det er skyhøyt nivå, sier hun.

Mange store norske navn går igjen på festivalprogrammer over hele landet: Karpe, Dagny, Sigrid, Astrid S, Sondre Justad, Kamelen, Undergrunn. For å nevne noen.

På Trænafestivalen, som festivalsjefen selv omtaler som «litt liten og sær», har blant andre Tacobitch og Smerz trukket mye publikum. Førstnevnte er et eksperimentelt musikkollektiv med omfattende sceneshow og eksentriske kostymer. Sistnevnte er den elektroniske duoen bestående av Henriette Motzfeldt og Catharina Stoltenberg.

Artist Sondre Lerche befinner seg i øyet av stormen på Vinjerock.

Større musikalsk bredde

Få år tilbake var det hiphop og electronic dance music (EDM) som dominerte de største festivalene, ifølge Slottsfjell-sjef Gunnufsen. Han mener folks smak på festivalene nå har mange flere nyanser.

– Rent musikalsk står hiphop og den urbane biten fortsatt sterkt, men vi ser også at et mer variert lydbilde kommer frem. Jeg tror den søkenen etter noe annet er kommer litt mer på banen igjen, sier han.

Trænafestivalens Randal er ikke sikker på om de er representative for trendene i Musikk-Norge, men trekker i likhet med Gunnufsen frem et program med stor bredde. Nyansene har vært viktige også for Vinjerock, som blant annet hadde hardrockbandet Skambankt som headliner.

– Vi vil ha et allsidig musikkprogram som representerer bredden innen norsk musikk, men også mangfoldet i befolkningen for øvrig, sier bookingsjef Pettersen.

Varierende billettsalg

Slottsfjell har solgt jevnt og trutt siden billettene ble sluppet. Til sammen solgte de 22500 billetter pr. dag. Vinjerock solgte ut med det samme, totalt 3250 billetter.

På Trænafestivalen gikk det litt tråere.

– Jeg skal ikke lyve på meg at det gikk mye bedre enn vi hadde håpet, men vi endte omtrent på budsjettene, sier Randal.

Trænafestivalen har nedskalert kapasiteten siden 2019. I år solgte de totalt 1500 festivalpass. Randal mener at det langsomme billettsalget kan forklares med at folk har mye annet på agendaen dette året.

– Du skal ikke glemme at det er to-tre somre med utsatte bryllup og konserter å ta igjen, sier han.