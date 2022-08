Friskere enn sitt rykte

Han så litt kjørt ut av og til, ja. Men hadde jeg vært blodfan av Justin Bieber, ville jeg smilt fornøyd i kveld.

Tett mellom Justin Bieber og fansen i Trondheim.

13 minutter siden

Det har vært noen dager med litt god, gammeldags Justin Bieber-mania i Trondheim denne helgen.

Ikke helt som da popstjernen fra Canada besøkte Oslo i 2012 og sentrum ble truffet av et hylende kaos av unge jenter som løp byen rundt for å få et glimt av idolet, men likevel.