Berømthet fra Larvik i «Mitt Oslo»: – Bare kall meg Vål’enga personlig

– 109 år er jeg nå. Folk spør åssen jeg er blitt så gammal. Svaret er at jeg har røyka mye. Og bodd i Knivstikker-gata, rett borti her. Men viktigst av alt er jo: Vål’enga er best i by’n. Og vi hater Lyn!

På 1970- og 80-tallet var skuespilleren fra Larvik en av Norges største TV-krim-stjerner: «Helmer og Sigurdson» samlet, bokstavelig talt, hele landet. I «Østkanspellet» skal Hatlo samle hele «Enga», og mange flere, foran Vålerenga kirke.

Én time siden

Rollefiguren er født i 1913, på samme dag som Vålerengens Idrettsforening (VIF). Skuespilleren, derimot, fyller 75 energiske år denne uken. Og i kveld inntar Anders Hatlo, fra Vestfold, scenen i Vålerenga-parken.

– Dette må du være klar over: Forestillingen heter Østkantspellet, ikke «spelet». Bommer du der, får du alle de nesten 100 medvirkende på nakken. Pluss flere tusen tilskuere de neste dagene. Undertittelen er «Neste kamp». Og her er det ikke bare snakk om fotball og ishockey, men om kampen for tilværelsen, gutta i nabogata, slåssing og alt som er gøy.