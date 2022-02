Vellyst og hevn på kvinnevis

Kvinne er kvinne verst, heter det. «Mine venner» tyder på at det er sant.

Fire «venner» på scenen. Fra venstre Marte Stolp, Linn Bjørnvik Grøder, Evy Kasseth Røsten og Katja Brita Lindeberg.

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

32 minutter siden

Scenebildet er som en kopi av et renessansemaleri med frukt og vin, blomster og bær, overdådig anrettet på en vinrød brokadeduk. Noe foregår under bordet, under duken.

Så dukker den kanskje mest frådende rasende kvinnen i norsk dramatikk opp – iallfall den med størst forråd av fresende og oppfinnsomme forbannelser og skjellsord, blodig kvinnehat og vellystige hevntanker som sterkt nærmer seg det kannibalistiske. Det kulminerer i en slags overlevelse, men en hvor ingenting noen gang blir som det var – venner mellom.