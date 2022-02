Slipper seg løs og lager sitt mesterverk

Big Thief reiser USA rundt og skaper storhet av musikken landet har å by på.

Max Oleartchik, Adrianne Lenker (foran), Buck Meek og James Krivchenia (bak) er avslappet her, men i toppform på sitt femte album.

Den amerikanske kvartetten Big Thief har boblet som «det neste store» i noen år allerede. Gjennom fire album fra 2016 til 2019 har bandet, og spesielt låtskriver og vokalist Adrianne Lenker, finpusset sin særegne gryte av folkrock, country og indiepop – også kalt americana.

Nå bobler det over. Nye «Dragon new warm mountain I believe in you» er blitt til et av de virkelig store, amerikanske dobbeltalbumene.