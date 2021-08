«Mamma Mia!» fikk eget punkt i koronaforskriften. Det bryter med loven, mener ekspert.

Dette er så spesielt at det kan brukes som eksempel i undervisning av jusstudenter, forteller førsteamanuensis Jon Christian Nordrum.

Karoline Krüger, Siren Jørgensen og Siw Anita Andersen spiller i «Mamma Mia!» Her er de på Allsang på grensen i sommer.

I en milelang tekst står alle koronareglene. Den kalles covid-19-forskriften. Nå har det dukket opp noe svært uvanlig i denne teksten: Musikalen Mamma Mia!

Et nytt punkt i forskriften gir et spesifikt unntak for karanteneplikten. Det gjelder for personer som er nødvendig for «gjennomføringen av musikalen Mamma Mia! ved Folketeateret». Dette er eneste kulturarrangement som har en slik skreddersydd forskrift, skrev NRK forrige uke.