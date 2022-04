Så Röyksopp som bare Röyksopp kan være

Duoen som aldri mer skulle lage et album, har skapt et solid elektronikaverk.

Svein Berge og Torbjørn Brundtland er tilbake med nytt album, åtte år siden sist.

16 minutter siden

Mer enn to tiår etter at det supre debutalbumet «Melody A.M.» ble sluppet, er det lett å glemme hvor suksessrike de to herrene i Röyksopp faktisk ble den gangen, tidlig på 2000-tallet.

De plasserte seg i elektronikamusikkens toppsjikt.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn