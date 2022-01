Nå starter Melodi Grand Prix-sirkuset: – Noen låter kan hevde seg helt øverst i Eurovision

MGP-generalen hevder det er noen låter som kan hevde seg helt øverst i toppen i Eurovision – og at NRK drømmer om å «ta verdens største musikkarrangement tilbake til Norge».

True Norwegian Balkan Metal kaller TrollfesT sin musikk – og de stiller i Melodi Grand Prix med låten «Dance Like A Pink Flamingo» og matchende stil.

NTB-Gitte Johannessen

9 minutter siden

– Musikken er fundamentet til det hele, sa NRKs MGP-general Stig Karlsen – som sier NRK har lett med lys og lupe gjennom musikkmiljøene, og ringt rundt til alle de gode produsentene, låtskriverne og artistene.

– Låtene og kvaliteten til disse artistene er helt i verdensklasse. Det er noen låter her som kan hevde seg helt øverst i toppen i Eurovision. Vi er det vi kjemper for – vi vil jo vinne Eurovision, og ta verdens største musikkarrangement tilbake til Norge, sa Karlsen.

Men delfinalene går alle av stabelen uten jublende publikummere i salen. Nå krysses fingrene for finalen.

– Jeg håper det blir publikum i finalen. Vi håper folk kan stå på beina og heie og synge og danse med til alle låtene, sa Karlsen om koronatrusselen som henger over sendingene.

I mai skal en av de 21 artistene og gruppene ta seg til Torino – siden italienske Måneskin sikret hjemlandet sitt årets Eurovision-finale. Men først skal et norsk bidrag stemmes frem.

– Konkurransen føles mer åpen enn noen gang, sier Kåre Magnus Bergh, som er blitt veteranprogramlederen for evenementet.

– Seks uker med fest, lovet ny vert Annika Momrak. Men det blir altså hjemme hos-fest, siden alle delfinalene går av stabelen uten publikum.

Les også Her er hele startfeltet til årets MGP: Både gamle travere og ferske fjes

21 presentert

I en direktesending mandag formiddag ble alle de 21 presentert. Samme dag ble alle låtene lagt ut. Først ut i NRKs direktesending var de fem forhåndskvalifiserte deltagerne, der Northkid, med «Stjernekamp»-vinner Bilal Saab, trådte først ut på scenen, fulgt av ulvemaskekledde Subwoolfer og velkjente Christian Ingebrigtsen.

– Dette skal jeg aldri mer utsette meg for igjen, husket Ingebrigtsen at han tenkte da han og bandet A1 kom på annenplass i MGP i 2010. Nå drømmer han om å vinne og representere Norge.

– Hallo, jeg er tilbake, sa Anna Lisa Kumoji da hun ble røpet som MGP-deltager etter «Stjernekamp»-deltagelsen i fjor der hun vant manges hjerter med sin flotte stemme. Tilbake er også den ene halvdelen av Elsa & Emilie, der Elsie Bay er forhåndskvalifisert til finalen.

– De fleste artister vet når en låt er riktig for dem, og for meg er det sanger i moll, sa Elsie Bay under NRKs direktesending. Hun er blant de fem forhåndskvalifiserte artistene som er garantert finaleplass i februar.

forrige















fullskjerm neste Christian Ingebrigtsen, her med Mark Read og Ben Adams i 2010, trodde aldri han selv ville ha lyst til å stå på scenen igjen i Melodi Grand Prix. Men nå er han her likevel som artist i 2022. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB 1 av 7

Mira Craig-comeback

Mira Craig er blant dem som blir å se i første delfinale allerede lørdag, der hun må kjempe seg videre.

– Jeg har følt en stund at jeg kanskje hadde lyst til å være med igjen, og tenkte at denne kanskje kan passe, sier Craig, som synes det er skummelt å være med i en konkurranse – men gleder seg til «å gjøre et stort, kult show».

Flest på scenen denne mandagen var TrollfesT, partybandet og oktetten som medgir at de «har et ganske fjasete image» med flamingobriller, stråhatter og hawaiiskjorter, og som hevder at de skiller seg fra andre metalband nettopp fordi de er fargerike og har det moro på scenen.

Unge Lily Løwe falt pladask for Wig Wam i sin tid – og nå stiller ungjenta på scenen med en låt skrevet sammen med rockeveteranenes gitarist Trond Holter.

– Det er en veldig mannsdominert sjanger, så det er gøy å være her og representere rocken som jente.

Uten cowboyhatt

2022s eneste countryartist er fra Sørlandet og har MGPs dypeste stemme – men stilte uten cowboyhatt foran kamera mandag.

– Det som er kult med Melodi Grand Prix er at det er lov å være seg selv. Det er helt absurd og kjempegøy, sier han om MGP-deltagelsen.

En av de få som synger på norsk i årets MGP er Daniel Lukas.

– Det å stå på scenen er ubeskrivelig. «Kvelertak» er en låt som kommer dypt fra hjertet og jeg gleder meg til å dele historien.

Også Sturla Fagerli Larsen synger på norsk som en av de ytterst få. Han sier om «Skår i hjertet» at han «ønsker at MGP kan gi folk litt troen på trønders i popsammen heng».

– Språket vårt fortjener den oppmerksomheten det får i Melodi Grand Prix

Mari Bølla var tidenes yngste «Idol»-vinner i 2019, og nå er hun årets yngste MGP-deltager. På engelsk naturligvis – med «Your Loss».

– Jeg har så lyst til å vise både Norge og resten av Europa – og verden – hva jeg har å gi, sier Mari Bølla ambisiøst.