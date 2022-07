Avlyser favorittartisten? Publikum har flere rettigheter enn de tror, opplyser Forbrukerrådet.

Hva gjør du om favorittartisten din ikke møter opp på festivalen? Publikum kan ha rett på refusjon, selv når det står i avtalen at de ikke får det. Det forteller Forbrukertilsynet.

Linnea Nathalie Hagerup Bergmo (17) og kjæresten Leo Linnes (18) reiste helt fra Alta i Finnmark for å se idolene sine. Linnea hadde gledet seg mest til å se Ski Mask the Slump God, Polo G, Suicideboys, og Playboi Carti. Kun sistnevnte møtte opp.

11. juli 2022 20:06 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var varmt, det er mange mennesker rundt oss, og stemningen begynner å bygge seg skikkelig opp. Så kommer beskjeden. Han dukker ikke opp.

Dette var realiteten for Linnea Nathalie Hagerup Bergmo (17) og kjæresten Leo Linnes (18). De var på hiphop festivalen Kadetten i Bærum for et par uker siden.