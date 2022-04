Slik mobiliserer og samles ukrainere gjennom musikk

Forsker Arve Hansen mener musikk er blitt et viktig redskap for ukrainerne under krigen. – Konsertene har vært de viktigste vi noensinne har spilt, sier fiolinist Vera Lytovsjenko.

Cellisten Denys Karasjevtsev spiller cello i Kharkivs utbrente gater for å samle inn penger til hjelpearbeid. Han er ikke alene.

Nå nettopp

Mellom utbrente bygninger i ruinene av Kharkiv sitter Denys Karasjevtsev på en liten krakk med en cello mellom bena. Han fyller de utbombede gatene med Bachs «Cello Suite No. 5» i c-moll.

Slike toner er blitt et mykt våpen for ukrainerne. Videoen av cellisten i ruinene har nå 135.000 visninger på Youtube. Den er ikke den eneste. Videoer som er ment for å inspirere, trøste og lindre, spres raskt i sosiale medier.

