«Swan Song»: Dystopisk svanesang

I sin første hovedrolle briljerer Mahershala Ali. Men filmen kunne vært hakket hvassere.

Mahershala Ali bryner seg på to roller i sin første hovedrolle på film.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Etter to Oscarpriser for sine biroller i «Moonlight» og «Green Book» var det på høy tid at noen ga Mahershala Ali en hovedrolle. Og denne gangen har han fått mer enn nok å bite i.

Han får her muligheten til å spille begge roller i en sci-fi-film om en døende mann som velger å klone seg selv.