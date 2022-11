Svindel, falske nyheter og ID-trøbbel. Nå vil EU tvinge kjempene til å bruke din nye digitale ID

Twitters første forsøk på å autentisere brukere endte i flere falske brukere. Nå har EU tatt et viktig skritt mot en ny ID-løsning som skal tvinges på de store plattformene.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil nå tvinge teknokjempene til å støtte en ny europeisk digital identitet. Du skal kunne bruke den til «alt fra å betale skatten, til å leie en sykkel», som hun sier.

Svindel brer om seg. Fiendtlig innstilte stater bruker sosiale medier til å manipulere demokratier med falske profiler på nett.

Om folk kunne være sikre på at de snakker med ekte og autentiske mennesker, ville det hjelpe. Problemet er at de færreste land i verden har løsninger for å verifisere brukere.