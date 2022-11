Kultur Fredagslisten Gjør alt jeg misliker i moderne pop, men er likevel fengende Fredagslisten: Denne høstdagen leverer to sangstruper nydelig varme. Mens Alan Walker serverer begredelig musikk.

Eivind August Westad Stuen

I dag 07:52

Denne er veldig god! Stakkato synthakkorder legger fundamentet under et luftig, «nordicansk» lydbilde. Rustad viser nok en gang at hun har et imponerende øre for sterke vokalmelodier som snirkler seg rundt instrumentene. Låten bygger seg opp i løpet av seks ekspansive minutter med nok spenning til at jeg stadig spisser ørene.