En av de store

Charlotte Dos Santos er en artist flere må åpne ørene for.

Charlotte Dos Santos er kanskje nokså ukjent, men har holdt på lenge.

Albumdebuten til Charlotte Dos Santos starter veldig sterkt med førstesingelen «Hello Hello». En låt som minner veldig om Erykah Badus «Hallo» fra den ikoniske mikstapen «But You Caint Use My Phone» med raplegenden Andre3000.

I sangen snakker Santos om forholdet til en ukjent mann som får passet påskrevet. «You missed the way I tasted of you, now you reap what you saw.» Dette setter tidlig tonen for hva både artisten og lytteren går gjennom på dette albumet.